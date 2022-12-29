Sakarya'da evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen ikisi çocuk 5 kişiye müdahale edildi.

Dilmen Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden yabancı uyruklu aile, komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, apartman sakinlerini tahliye etti.

Dumandan etkilenen ikisi çocuk 5 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.



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