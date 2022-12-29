"2. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "2. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, farklı illerinden gönderilen fotoğraflar arasında oylamayla ödüle layık olanlar belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, programda yaptığı konuşmada, sanatın her dalının kutsal olduğunu belirtti.

Sanatın üretkenlik anlamına geldiğini vurgulayan Yüce, "Üreten insan gerçekten kendini tanıyan insan demektir. Kendini tanıyan insan üretir, tanımayan insanın varlığıyla yokluğu arasında değişen bir şey olmaz. Onun için bu sizin bıraktığınız bu eserlerin her biri bizim için çok kıymetli. Jüri heyetini ve güzel Sakarya'mızın güzel görünümünü sağlayan, eser bırakan arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri takdim edildi.

"Zaman İçinde Geyve" fotoğrafı ile birinciliği Gökhan Alpdoğan kazanırken, "Hendek'te Mavi Ev ve Kış" çalışması ile Melek Okur ikinciliği, "Bisiklet Şehri Sakarya" ile Cihat Köseoğlu üçüncülüğü elde etti.

"Camili'de Sisli Sabah" ile Faruk Turna, "Söğütlü'de Emek" ile Salih Kuş ve "Taraklı'da Sonbahar" ile İhsan Korkut mansiyona layık görüldü.

Etkinlik, yarışmaya gönderilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışıyla sona erdi.

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