Sakarya'da EYT kapsamına girenler kararı kutladı

SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kararı, Sakarya'da kutlandı.

Lastik-İş Sendikası Sakarya Şubesi'nde bir araya gelen Bolu Düzce Sakarya EYT Derneği üyesi yaklaşık 100 kişi, 2 milyon 250 bin kişinin daha emekli olma hakkını kazandığı kararı meşale ve konfetiler eşliğinde kutladı.

Sendika binasında toplanan üyeler, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile de telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

EYT Platformu sözcüsü Mehmet Ali Çelik, gazetecilere, duygularının çok açık ve net olduğunu, karardan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Uzun süredir mücadele ettiklerini anlatan Çelik, "Yıllardır vermiş olduğumuz mücadeleyle olmaz dedikleri, yanlış algıyla farklı yerlere itilen EYT'de çözüme emin adımlarla ilerledik." dedi.

Çelik, 8 ay süren görüşmelerle sonuca ulaşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, "Sayın Bakanımıza, Cumhur İttifakı'nın bileşenleri AK Parti ve MHP gruplarına teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bey'e bizlere vermiş olduğu bu güzel hediyeden dolayı, yılların mağduriyetini bitirdikleri için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "Kimin bir nebze emeği varsa Allah hepsinden razı olsun"

Düzenlemeden faydalanacak vatandaşlardan 48 yaşındaki Züleyha Aktaş, 2017'den bu yana mücadele ettiğini anlattı.

Aktaş, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle işsiz kaldığını ve işsiz anne babaları çok iyi anladığını vurgulayarak, "Evine ekmek götüremeyen anne babalar için de hep beraber mücadele ettik. Çok zor bir süreçti benim için çünkü okula giden küçük çocuğum vardı. Ama bir kadın olarak çok dik durdum, kendimden feragat ettim ama asla bu davadan vazgeçmedim." şeklinde konuştu.

Bu süreçte kendilerini dikkatle dinleyen yetkililere ve emek verenlere teşekkür eden Aktaş, "Burada bulunan arkadaşlarımıza temeli sağlam attığımız, hep beraber başardığımız için. Bugüne kadar bu olayda kimin bir nebze emeği varsa Allah hepsinden razı olsun, her iki cihanda. Devlet büyüklerimizden de." ifadesini kullandı.





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