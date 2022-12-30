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Kaynarca Belediyesi ulaşım filosunu genişletiyor

AA

Kaynarca Belediyesi ulaşım filosunu genişletiyor

SAKARYA (AA) - Kaynarca Belediyesince alınan yeni otobüsle ulaşım filosu güçlendirildi.

Belediye tarafından alınan 2022 model otobüs, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Belediye Başkanı Murat Kefli, AA muhabirine, belediyenin araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu yıl ulaşım ağına yaklaşık 10 milyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Kefli, ilçeye yönelik yatırımların yeni yılda da süreceğini kaydetti. ​​​​​​​

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