Sakarya, Karabük ve Bolu'da sis etkili oluyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Karabük ve Bolu'da sis etkisini gösteriyor.
Sakarya'da gece başlayan sis, sabahın ilk saatlerinde etkisini artırdı.
Kent merkezi, Serdivan, Arifiye ve Sapanca'nın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.
- Karabük
Karabük'te sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler yolda dikkatli seyretti.
Polis ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
- Bolu
Bolu kent merkezinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte polis ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları yönünde ikaz ediyor.