Yeni yılı "Sakin şehir" Taraklı'daki tarihi konaklarda karşılayacaklar

SAKARYA (AA) - Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce (BMDTÖ) "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Sakarya'nın Taraklı ilçesi, tarihi konaklarında ağırladığı misafirlerine yılbaşını doğayla iç içe huzur içinde geçirme imkanı sunuyor.

Tarihi Yunuspaşa Camisi, konakları, Hisar Tepesi, yedi asırlık çınar ağacı, yaylaları ve otantik sokaklarıyla ziyaretçilerin beğenisini kazanan Sakin Şehirler Ağı'na üye ilçede, tarihi konaklar ve otellerde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, BM'den alınan ödül sonrasında ilçeye gelen turist sayısının ikiye katlandığını belirtti.

Yoğun talebe yetişememenin kendilerini üzdüğünü dile getiren Pilavcı, "İnşallah önümüzdeki süreçte restore edilmiş tarihi konaklarımızın, otellerimizin sayısı artacak. Halihazırda öğretmenevimizin restorasyonu bitmek üzere, 30-40 yatak kapasitesi de orada olacak. Bundan sonraki süreçte tarihi konaklarda konaklamak isteyen misafirlerimize daha çok yer bulma şansımız olacak." dedi.

Pilavcı, ilçeye doğal gaz gelmesinin ardından otellerin ısıtmayla ilgili sorunlarının da kalmadığına değinerek, ilçenin tanıtım faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüklerini anlattı.

Taraklı'nın ününün sınırlarını aştığını vurgulayan Pilavcı, "Taraklı artık bizden çıktı. Sosyal medyada turizmle ilgilenen herkes Taraklı'yı öğrendi. İlçenin huzur, dinlenme ve keyif merkezi olduğunu herkes sayfalarında ilan ediyor. Bu, turistik faaliyetler anlamında bize çok değer katıyor. Hem termal tesisler hem de ilçemizdeki oteller ve konakların tamamı yılbaşı gecesi için yüzde yüz dolu." diye konuştu.

- Tarihi konaklarda yöresel lezzetler

Hacırıfatlar Konağı işletmecisi Ahmet Emir Genç, konak ve otellerde her yılbaşında olduğu gibi yoğunluk yaşandığını aktardı.

Özellikle İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli'ye yakınlıktan dolayı çok fazla misafir ağırladıklarını söyleyen Genç, "Yaz aylarında oldukça fazla ilgi var, biz bu ilgiyi özellikle kış aylarında da artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yılbaşı gibi resmi talilerde, bayramlarda mutlaka rezervasyonlarımız öncesinden doluyor. Bu yıl da doluyuz. Yazın keyfini doya doya çıkardığımız Taraklı, kışın da çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, ilçede kış mevsiminde yağan karla çok keyifli bir ortamın oluştuğuna dikkati çekerek, misafirlerin tarihi konaklarda aynı zamanda keşkek, etli nohut, erişte, makarna ve mantı gibi yöresel lezzetleri tatma imkanı bulduğunu kaydetti.





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