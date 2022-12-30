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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık malzemelerle kurulan kütüphane renkli ortamıyla öğrencilerin ilgisini çekiyor

AA

Atık malzemelerle kurulan kütüphane renkli ortamıyla öğrencilerin ilgisini çekiyor

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'da bir ilkokul bünyesinde oluşturulan "sıfır atık kütüphanesi"nde öğrenciler kitap okuma alışkanlığının yanı sıra çevre bilinci kazanıyor.

Adapazarı ilçesindeki Ozanlar Şehit Mustafa Özen İlkokulunun bir bölümünde geçen yıl, "Sıfır Atık" projesi kapsamında öğretmen ve veliler tarafından tamamen atık malzemelerden kütüphane oluşturuldu.

Plastik şişe kapaklarından perde, limon kasalarından raf, palet ve okulun eski sıralarından masa, sandalyenin yanı sıra duvara çizilen renkli resimlerle hazırlanan kütüphane öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Okuma saatlerini adeta iple çeken öğrenciler, eğlenceli bir ortamda kitap okumanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Kütüphanemizin her köşesinde atık malzemeler kullanıldı"

Okul Müdürü Elif Ulu, AA muhabirine, çocuklarda çevre bilincini oluşturmak adına bir çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Ulu, kütüphaneyle bunu sağladıklarını ve güzel sonuçlar aldıklarını anlatarak, "Kütüphanemizin her köşesinde atık malzemeler kullanıldı, hiç hazır malzeme yok." dedi.

Öğrencilerin memnun olduğunu aktaran Ulu, "Kütüphaneye gelmek için sürekli sıraya giriyor, burayı merak ediyorlar. Onların günlük hayatında da bilinç oluştu, benim için önemli olan da bu. 'Müdürüm, elimdeki bu malzemelerle ne yapabilirim?' diye soruyorlar. Evde de sınıfta da atık malzemelerin nasıl kullanılır hale getirileceğiyle ilgili de bilinç oluşturduk." ifadelerini kullandı.

- "Öğrenciler buraya gelmeye bayılıyor"

Müdür Yardımcısı Erdal Duman da öğrencilere hem okuma alışkanlığı hem de çevre bilinci kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kütüphanenin oluşturulmasına öncülük eden Duman, el birliğiyle emek vererek kurdukları kütüphaneyle güzel bir ortam oluşturduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız burada daha sıcak bir ortam buluyor. Kitap okumayı seviyor ve burada bulunmaktan hoşlanıyor. Bu da bizim için son derece önemli. Öğrenciler buraya gelmeye bayılıyorlar, burada olmayı çok seviyorlar. Okuma saatlerinde sınıfları sırayla alarak öğrencilerin buradan faydalanmasını sağlıyoruz."

- "Burası sınıftan daha eğlenceli"

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Hira Nur Ökten, kütüphanenin çok güzel olduğunu belirterek, "Duvarları boyalı çok güzel, her yer kitap dolu. En eğlenceli yer burası ve en eğlenceli kitaplar da burada. Okuma saatlerinde buraya geliyoruz, çok eğleniyoruz. Burası sınıftan daha eğlenceli." diye konuştu.

Öğrenci Ömer Asaf Uça da okuma saatlerinde kütüphaneye geldiklerini dile getirerek, bu ortamda kitap okumaktan keyif aldığını kaydetti.

Zeynep Duru İşgüzar ise kütüphanede yer alan, üzerinde çeşitli bilgiler yazılı kağıtların bulunduğu "Bilgi Kuyusu"nu beğendiğine değinerek, "Oradan kağıtları okuyoruz. İçinde bilmeceler, çeşitli bilgiler oluyor çok güzel." dedi.


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