SAÜ Rektörü Al, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Al, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Rektör Al, haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü", Özkan Bilgin'in "Hakkari'de şenlik havası", çevre-yaşam kategorisinde Robert Ormerod'un "Kuş yuvası" ve Bestami Bodruk'un "Bal festivali", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Gardını indirince" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Al, fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, "Hepsi tercih edilemeyecek kadar birbirinden güzel. Hepsine oy vermek isterdim ama seçmeniz gerekiyor. Anadolu Ajansı, güzel haberler yaptığı gibi görsel konularda da iddialı." diye konuştu