SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sarıbıyık, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Rektör Sarıbıyık, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", Özkan Bilgin'in "Görev tamam", Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü", çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" ve Mesut Varol'un "Beslenme saati", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", Mustafa Yalçın'ın "Taek von Futbol", Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Sarıbıyık, seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Özellikle haber kategorisindeki fotoğrafları çok ilginç buldum. Anadolu Ajansına yaptığı çalışmalarla farkındalık oluşturduğu için teşekkürlerimi arz ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.

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