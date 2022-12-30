Sakarya'da 11 ayda 6 bin 410 araç trafikten men edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 11 ay boyunca yapılan denetimlerde 6 bin 410 araç trafikten men edildi, 1458 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin artırılması ve korunması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince ocak-kasım aylarında gerçekleştirilen denetimlerde 865 bin 116 araç kontrol edildi.
Çalışmalar kapsamında sürücü veya araç kusurları nedeniyle 6 bin 410 araç trafikten men edilirken, 1458 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Öte yandan etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 11 ayda meydana gelen 1784'ü hasarlı 3 bin 210 trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti, 1409 kişi yaralandı.