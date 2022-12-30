Kursa katılan kadınlar çömlek yapmayı öğreniyor

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SAKARYA (AA) - Serdivan Halk Eğitim Merkezinin çömlekçilik atölyesinde eğitim alan kadınlar, kişisel gelişimlerini sağlamanın yanı sıra ürünlerinden gelir elde ediyor.

Atölyeye gelen 44 kursiyer kadın, uzman eğitmenler eşliğinde çamuru yoğurup tornada çömlek yapımı gerçekleştiriyor.

Seramik çömlek eğitmeni Derya Geri, AA muhabirine, kursta 20-65 yaş grubunda eğitim alan 44 kadının bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerin yol kat etmesi için çömlekçi tornasında fazla mesai harcamaları gerektiğin anlatan Geri, "Bu konuda çok istekliler, öğrenmeyi ve öğretmeyi isteyen her insan gerçekten çok başarılı olabiliyor. Çömleğin insana verdiği o doluluk hissi, kendi elleriyle boşaltıp istediği formu üretmesi, insanın mutlu ediyor." diye konuştu.

Geri, eğitimlerin adeta terapi gibi olduğunu, kursiyerlerin öz güvenin geliştiğini vurgulayarak, kupa, fincan, tabak, çömlek üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Merkez müdürü Mehmet Sevinç de kadınların kursta öğrendiklerini özel hayatlarında devam ettirdiklerini, yaptıkları çömlek ve seramikleri satarak aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Kursiyer Selma Işıl Binsor ise okul tatilinde çömlekçilik kursuna giden kızından ilham aldığını dile getirerek, "Kursa terapi için başladım, yıllardır çalışmanın yorgunluğunu atmak için buraya gelerek çömlekçiliği öğreniyorum. Tornada çömlek, seramik yapmak, plaka yöntemiyle açma gibi birçok teknikleri öğrenerek yaratıcılığımızı geliştirdik." ifadesini kullandı.



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