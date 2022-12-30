Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünün akreditasyon süreci başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) takım üyelerince 3 gün süren saha incelemelerinde, çalışmalar değerlendirme kriterleri açısından ele alındı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ile tanışma toplantısının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Aygin'in yaptığı sunumla değerlendirme süreci başladı.

Değerlendirmenin son gününde SABAK Değerlendirme Takım Başkanı Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı, bölümün güçlü ve geliştirilmeye açık yönlerini içeren çıkış raporunu okudu.

- Milletvekili Atabek, SUBÜ'lü öğrencilerle buluştu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin öğrenci topluluklarına buluşma programı düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen ile 51 topluluk temsilcisinin yer aldığı buluşmaya, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de katıldı.

Programda, toplulukların 2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı faaliyetleri, gelecek dönem için planları, hedefleri ve beklentileri konuşuldu, üniversitenin sosyal yönünün gelişmesinde toplulukların oynadığı rol tartışıldı.

Atabek ayrıca, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nde TEKNOFEST'e hazırlanan SUBÜ öğrencileriyle bir araya gelerek, çalışmalarını inceledi.

- SATSO'da "Yerinde Kentsel Dönüşüm" değerlendirildi

SATSO 18. ve 34. Meslek Komiteleri, Adapazarı Belediyesinin riskli yapıların dönüşümüne ilişkin Plan Notunu değerlendirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, iki komitenin düzenlediği müşterek toplantıda, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ağırlandı.

İlgili komitelerden SATSO meclis üyeleri ile Belediye Emlak İstimlak Plan ve Proje Müdürü Yasin Keser'in de yer aldığı toplantıda, planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunuldu.

- Belediye Başkanı Yüce, bisiklet farkındalığı için muhtarlarla buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehir genelinde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 16 ilçenin muhtarlar derneklerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Bisiklet Şehri" unvanına sahip Sakarya'da yapılan çalışmaları muhtarlarla paylaşan Yüce, muhtarların mahallelerinde rol model olduğunu ve bisiklet kullanımlarının vatandaşları da teşvik edeceğini belirtti.

Yüce, toplantının ardından Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve dernek başkanlarıyla bisiklet kullandı.



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