AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten yeni yıl mesajı

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En güzel aşk sözleri ve mesajları

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SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atabek, mesajında, her alanda umutların, beklentilerin yeşerdiği, sevinçlerin tazelendiği yeni yıla girilmek üzere olunduğunu belirtti.

Acı olayları, güzel anıları ve sevinçleriyle dolu bir yılın daha geride bırakıldığını aktaran Atabek, "Önümüzdeki yıl, geleceğimizin daha güzel olması için hepimizin üzerine sorumluluklar düşüyor. Özveriyle çalışmalı, empatiyi, diyaloğu daha fazla önemsemeli, dünyadaki teknolojik dönüşümün öncüsü olmalıyız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı"nı hep beraber gerçekleştireceklerini vurgulayan Atabek, demokrasi ve ekonomisiyle güçlü ve refah içinde Türkiye inancıyla 2023'ün, tüm insanlığa güzellikler getirmesini temenni etti.



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