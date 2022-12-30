Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde montaj çalışması yapılacak

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SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun İzmit ile Sapanca kavşağı arasında trafik akışının, enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'ta 02.00-04.00 saatlerinde kısa aralıklarla kontrollü durdurulacağı bildirildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu İzmit ile Sapanca kavşağı arasında enerji nakil havai hatlarının otoyol üzerinden geçişi için TEİAŞ ekiplerince montaj çalışmaları yürütüleceği belirtildi.

Çalışmaların 31 Aralık'ta (cumayı cumartesiye bağlayan gece) 02.00-04.00 saatlerinde yapılacağı aktarılan açıklamada, "Söz konusu enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları esnasında otoyolda ulaşım, iki yönlü olarak 10 dakikalık kontrollü kesintiler halinde trafiğe kapatılacaktır." ifadesine yer verildi.

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