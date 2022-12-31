Ferizli'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Sinanoğlu Mahallesi'nde E.K'ya ait evin bacasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, büyüyen yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.





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