Emekliliğe ayrılan Kaynarca Kaymakamı Karatekeli'ye veda yemeği

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SAKARYA (AA) - Emekliliğe ayrılan Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli için veda yemeği düzenlendi.

İlçede yaklaşık 5 yıldır görev yapan ve meslekte 45 yılını dolduran Karatekeli için Kaynarca Kültür Merkezi'nde hazırlanan veda yemeğine, Belediye Başkanı Murat Kefli ve protokol üyeleri katıldı.

Programda Kefli ve diğer protokol üyeleri, Karatekeli'ye çeşitli hediyeler takdim ederek, emeklilik hayatında başarılar diledi.

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