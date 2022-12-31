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DP Genel Başkanı Uysal partisinin Sakarya İl Kongresi'nde konuştu:

AA

DP Genel Başkanı Uysal partisinin Sakarya İl Kongresi'nde konuştu:

SAKARYA (AA) - DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu ülkenin hangi bedeller ödeyerek bugünlere geldiğini biliyoruz. Mesuliyetimiz büyüktür. Türkiye'de değişimi siyasetten başlatmak zorundayız." dedi.

Uysal, partisinin Serdivan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sakarya İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ülke siyasetinin büyük bir kavşağa yaklaştığını, milletin yapacağı seçimle pek çok şeyin kararını da vereceğini belirtti.

Türk milletinin beraberliği ve birliğinin tahkim ede ede bugünlere getirildiğini vurgulayan Uysal, "Biz de bu bayrağı, yarınlara götürmek, taşımak istiyoruz. Yeniden üreterek, yeniden ay yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koymuş tüm insanlarımızı başı dik, alnı ak bir şekilde yaşatabilmekten geçtiği kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

-"Mesuliyetimiz büyüktür"-

Cumhur İttifakı'nı eleştiren Uysal, şunları söyledi:

"Demokrasiyi, hukuku bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesi olarak gören bir anlayışla, bulunduğumuz coğrafyada bu büyük ülkeyi yeniden büyüklüğüne denk bir siyasi akılla, siyasi kadroyla ve siyasi programla buluşturduğumuzda bugün bu ülkenin kronikleşen meselelerini bir çırpıda halledebileceğinin inancı içindeyiz. Dün yaptık, bugün de Allah'ın izniyle yaparız. Bu ülkenin hangi bedeller ödeyerek bugünlere geldiğini biliyoruz. Mesuliyetimiz büyüktür. Türkiye'de değişimi siyasetten başlatmak zorundayız."

Uysal, Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen silahlı saldırıdan herkesin ürpermesi gerektiğini ifade ederek siyasi iklimi zehirlemek için fırsat kollayanlara karşı önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Kongreye, DP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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