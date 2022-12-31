Sakaryaspor, forvet oyuncusu Mehmet Akyüz ile anlaştı

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, forvet oyuncusu Mehmet Akyüz ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Çorum FK forması giyen Mehmet Akyüz ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Akyüz." ifadelerine yer verildi.

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