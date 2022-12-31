Sakarya Valisi Kaldırım'dan yeni yıl mesajı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni yıl mesajı yayımladı.



Vali Kaldırım, mesajında, Sakarya'da başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Yeni fırsatlar ve hedeflerle yeni bir yılı daha karşılamanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Vali Kaldırım, tüm dünya insanlarına ayırım gözetmeksizin kucak açarak şefkat ve merhamet elini uzatan Türkiye'nin, her alanda hedeflediği ve hak ettiği yere gelmesini arzuladıklarını kaydetti.

Vali Kaldırım, kentin Türkiye'nin müstesna şehirlerinden biri olma konumunu güçlendirdiğine değinerek, "Sakarya’mızın huzur şehri olma potansiyelini devam ettirmesi, markalaşarak daha da kalkınması, büyümesi, daha müreffeh ve katma değerli hale gelmesi ve dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri olması için yoğun bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarımızın meyvelerini alarak, önemli kazanımlar elde ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehrin tüm aktörleriyle ve toplumun tüm kesimleriyle Sakarya'yı, hedeflerine ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Vali Kaldırım, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ortak akıl ve akıllı kent konseptiyle hareket ederek daha rekabetçi bir şehir inşa etmeyi, tematik ve odaklı çalışmalarla yatırım ortamı ve iklimini daha da iyi hale getirmeyi, gelişen, çeşitlenen ve daha fazla katma değerli hale gelen insan kaynağıyla birlikte; kültür, sanat, sağlık, eğitim, tarım, turizm, spor gibi alanlarda da önemli bir cazibe merkezi haline gelmeyi ve sağlam altyapısıyla üretimde uluslararası ölçekte söz sahibi olmayı hedefliyoruz."

Vali Kaldırım, akıllı tarım, akıllı turizm ve yeni nesil sanayi vizyonunu birbirini destekleyen ve tamamlayan bir şekilde geliştirmeyi amaçladıklarından bahsetti.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Vali Kaldırım, 2023'ün her türlü sıkıntıdan uzak, mutluluk, sağlık ve huzur dolu geçmesi temennisinde bulundu.

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