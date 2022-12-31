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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan Sakarya'daki yatırımlara ilişkin açıklama:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan Sakarya'daki yatırımlara ilişkin açıklama:

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türkiye'nin dünyada istikrar ve güç merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini, Sakarya'nın da "Türkiye Yüzyılı"nın yükselen şehri olacağını bildirdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'ya kazandırılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile yeni bir sürece girildiğini belirten Yavuz, Türkiye'nin 2023 yılı ve sonrasında çok daha büyüyeceğini ve güçleneceğini vurguladı.

Yavuz, Sakarya için hayali olan, ter döken ve emek veren kimseyi yalnız bırakmadıklarını kaydederek, değer katacak her proje için ön ayak olmaktan geri kalmadıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, iktidarları boyunca Sakarya'da devasa işlere imza attıklarına işaret eden Yavuz, yeni şehir stadyumu, millet bahçesi, ikinci üniversite, yeni organize sanayi bölgeleri, bir çok yeni okul, yeni kadın doğum ve çocuk hastanesi, diş hastanesi, araştırma hastanesi, acil durum hastanesi, ilçe hastaneleri, bin yataklı şehir hastanesi, yeni adliye binası ve benzeri binlerce yatırım ve icraat yaptıklarını aktardı.

- "Şehir hastanemiz tamamlandığında, şehrimiz bölgenin sağlık üssü haline gelecek"

Bu yatırımların yeterli olmadığını bildiklerini ve çok daha fazlası için gece gündüz el birliğiyle çalıştıklarını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyada istikrar ve güç merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerken, inşallah Sakarya'mız da Türkiye Yüzyılı'nın yükselen şehri olacak. 1 milyar 248 milyon 61 bin lira sözleşme bedeli ile yapılan 1000 yataklı şehir hastanemiz tamamlandığında, şehrimiz bölgenin sağlık üssü haline gelecek. Hastanemizin A blok temel çalışmalarının yüzde 75'i, D blok temel çalışmalarının tamamı tamamlanmış olup, kat çıkma çalışmaları devam etmektedir. E blok temel çalışması ve 1. kat döşemesi tamamlanmıştır. B ve C bloklarda sismik izolatör çalışmaları ve temel katına toprak kazı yapılarak, fore kazık çakma işlemleri devam etmektedir. 2023 Ocak ayı sonunda toprak kazı ve fore kazık çalışmaları ile tüm hastanenin alt temel çalışmaları tamamlanacaktır. Şehir hastanemizin yatak kapasitesi bin 564'e çıkabilecek donanımda tasarlanmıştır. Hastane bünyesinde genel, kadın doğum ve çocuk, onkoloji, KVC olmak üzere 4 ayrı hastane olacaktır. Buna göre genel hastane 428, kadın doğum ve çocuk hastanesi 154, onkoloji 151, KVC hastanesi ise 100 yataklı olacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca her branştan 300 poliklinikte hasta kabulü yaparak, uluslararası standartlarda laboratuvarları, 33 ameliyathane, 15 doğum salonu ile hizmet verecektir. Şehir hastanesi ile birlikte yetişkin ve yeni doğan dahil olmak üzere 183 yoğun bakım yatağı da hizmete girmiş olacaktır. Diyaliz ünitesi, yetişkin ve çocuk dahil olmak üzere 25 yataklı, 10 yataklı palyatif servis, 10 yataklı yanık merkezi ve iyotlu tedavi ünitesinde 4 yatak, kemik iliği ünitesinde, yetişkin ve çocuk dahil 30 yatak yer alacaktır. Acil servis ise 70 müşahede yatağı, 13 poliklinikle hasta kabulünü gerçekleştirecektir."

-"Gönül birliğiyle üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz"

Adapazarı Camili Mahallesi'nde 36 dönümlük arazi üzerinde, 490 milyon lira bedelle yapılan yeni adliye binası inşaatının da hızla devam ettiğini bildiren Yavuz, projede adli görüşme ve gözlem odaları, engelli otoparkı ve rampası, kılavuz yüzey ve uyarıcı plaklar, engelli tuvaleti ve engelliler için oturma alanları, kafeterya, bebek bakım ve emzirme odaları, PTT, banka hizmetleri gibi sosyal donatıların yer alacağını belirtti.

Sakarya'nın marka bir şehir olacağına işaret eden Yavuz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2023 yılında da hem el hem gönül birliğiyle üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha 2023 yılının ülkemize, şehrimize ve dünyamıza huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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