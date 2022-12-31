Sakarya'da Mekke'nin fethinin 1392. yıl dönümü kutlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Mekke'nin fethinin 1392'inci yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfınca Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Sakarya Şubesi Başkanı Celal Aydın, konuşmasında, kardeşliği, merhameti, sevgiyi, bir arada yaşama kültürünü benimsemiş gençlik oluşturma çabasında olduklarını söyledi.

Her insana sevgiyle, şefkatle, merhametle yaklaşmak gerektiğine inandıklarına değinen Aydın, "Vicdanları karartacak boyutlara ulaşan eğlence tutkusunu, sömürüye dayanan zenginliği, ahlaki değerlerden yoksun bilimi, paylaşmayı zarar kabul eden iktisadi tavırları, insanları önemsemeyen teknolojiyi, haksızlıklara karşı ses çıkarmayan bir din anlayışını toplumun çürümesinde ve yok oluşunda en etkili faktörler olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Derneğin faaliyetlerinden bahseden Aydın, gençlerin farklı alanlarda kendilerini yetiştirebilmeleri için çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Programa siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte, Grup Anadolu Gençlik ve mehter takımı konser verdi.

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