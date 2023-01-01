Sakarya'da bisikletiyle duvara çarpan çocuk hastanede öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bisikletiyle yokuş aşağı inerken bir iş yerinin duvarına çarparak ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Göl Mahallesi'nde Muhammet Enes Kös, dün akşam Pelit Sokak'ta bisikletiyle yokuş aşağı indiği sırada frenlerinin tutmaması sonucu bir dükkanın duvarına çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kös, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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