Sakarya'da çarptığı kamyonun kasasında sürüklenen çekicinin sürücüsü öldü

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SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde çarptığı kamyonun kasasına takılarak bir süre sürüklenen oto çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul istikametinde üzerinde araç bulunan Kaan Yaman (18) idaresindeki 06 DEA 016 plakalı çekici, önceki gece Erenler ilçesi Sarıcalar mevkisinde, aynı yönde seyreden İ.H.S'nin kullandığı 61 K 6382 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasasına takılan çekici, bir süre sürüklendi. Kazayı fark etmeyerek yola devam eden kamyon sürücüsü, Adapazarı gişelerinde polis ekiplerince durduruldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İnceleme sonrası hastane morguna kaldırılan cenaze, defnedilmek üzere Ankara'nın Sincan ilçesine gönderildi.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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