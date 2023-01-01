Sakarya'da ocakta 8 tiyatro oyunu sahnelenecek

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 8 tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1001 Sanat tarafından hazırlanan çocuk tiyatrosu "Cesur Korkuluk Kuki" 11 Ocak'ta saat 11.00-14.00'te, "Fehim Paşa Konağı" adlı oyun ise aynı gün 19.00'da Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

Loop Sahne oyuncuları tarafından oynanan "Arı Maya" isimli çocuk oyunu 17 Ocak'ta 11.00-14.00'te AKM'de minik izleyicileriyle buluşacak. İdea Performans oyuncuları, 20 Ocak'ta saat 19.00'da "Aruz Vezni" oyununu AKM'de sahneye koyacak.

Sakarya Kent Konseyi Gençlik Tiyatrosu oyuncuları 24 Ocak'ta AKM'de saat 19.00'da "Nasreddin Dede" oyunuyla tiyatroseverlerle buluşacak.

Çocuk oyunu "Afacan Maymun" 25 Ocak'ta 11.00-14.00'te AKM'de miniklerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Meydan Sahnesi tarafından uyarlanan "Çok Komiksiniz" adlı tiyatro oyunu 27 Ocak'ta 19.00'da AKM'de izleyiciyle buluşacak.

"Robin Hood" adlı tiyatro oyunu da 28 Ocak'ta AKM'de 13.00-15.00'te sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ayrıca, kültür sanat etkinliklerinde film gösterimleri, dinletiler, söyleşi, imza günleri, konferanslardan panellere birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.





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