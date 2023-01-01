Sakarya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 5 kişi yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrol noktasında durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı gecesi denetim yapan jandarma ekipleri, kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde araç içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, araç içerisindeki biri kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

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