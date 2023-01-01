Sakarya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve parklarda eğlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilenler, piknik ve park alanları ile sahillerde zaman geçirdi.

Hafta sonuna denk gelen yılın ilk gününde vatandaşlar, güneşli havayı bulunca Arifiye Gölbaşı Park ve İl Ormanı Tabiat Parkı'na akın etti.

Hava sıcaklığının 15 dereceye kadar yükseldiği kentte, insanlar piknik ve yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirdi.

Sapanca sahiline de gelen misafirler, bol bol yürüyerek göl havası aldı, deniz bisikletine binerek eğlendi.

İsmail Arslan, gazetecilere, yeni yılın ilk gününde güzel havada piknik yaptıklarını belirterek "Yeni yıl güneşli başladı. Ailece güneşli havanın tadını çıkarıp çocuklarımla zaman geçiriyoruz." dedi.

Cengiz Han Soysal da hafta sonu havanın güzel olması sebebiyle günlerini Sapanca'da geçirdiklerini dile getirerek, "Gebze'den Sapanca'ya gelerek göl kenarında ailecek piknik yapıyoruz ve güneşli havanın tadını çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.

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