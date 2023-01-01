Sakarya'da alkollü oğlunun ehliyetine el koyan polislere hakaret eden babaya gözaltı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde oğlunun ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğunu öğrenince polislere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı gecesi Medeniyet Bulvarı'nda denetim yapan trafik polisleri, bir otomobili durdurdu. Sürücü T.K'nin alkollü olduğunu belirleyen ekipler, işlem yapmak istedi.

Bu sırada oğlunun yanına gelen alkollü baba T.K, ehliyete el konulduğunu öğrenince polislere hakaret etmeye başladı.

Baba T.K, bunun üzerine asayiş ekiplerince gözaltına alındı.



Şüpheliye adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.