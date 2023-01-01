Sakarya'da unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde unutulan şüpheli çanta, tedirginliğe neden oldu.
Kentin simge noktalarından Çark Caddesi'nde bir telefoncuda şüpheli çanta olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bu sırada çantanın sahibi bölgeye geldi. Yapılan incelemenin ardından çanta, sahibine teslim edildi.
Fırat Demir, şehir dışından gelen eşiyle telefoncuya uğradıklarını ve çantayı orada unuttuklarını belirterek, "Emniyet güçlerini de boşu boşuna uğraştırdık. Herhalde vatandaşlar ortaya çekmiş, bomba zannetmişler. Vatandaşlar kusura bakmasınlar. Herhangi bir sıkıntı yok, çanta bizim çantamız, unutuldu." diye konuştu.