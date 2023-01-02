Hendek'te arıcılığın sorunları ve çözüm önerileri toplantıda ele alındı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde arıcılığın mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri konulu istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İkincisi Hendek Ticaret Sarayı salonunda yapılan toplantıda, mesleğin geliştirilmesi çalışmaları değerlendirildi, arıcıların görüş ve önerileri dinlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Sunman, yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığının arıcılara yönelik birçok desteğinin bulunduğunu anımsattı.

"Arıcılara yüzde 50 hibe desteği" kabul gördüğünde güzel projeyi hayata geçireceklerini aktaran Sunman, her zaman üreticilerin yanında olduklarını vurguladı.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, Büyükşehir Belediyesi ile bal dolum ve arıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak tesis çalışmalarından bahsetti.

Ör, Bakanlığın projelerini takip ettiklerini belirterek, "Arıcılarımıza makine ve kovan desteği gibi yüzde 50 destekler var. Bu desteklerden arıcılarımızı yararlandırmak için İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzle yoğun çalışma içerisindeyiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi desteğiyle üreticilere kovan dağıtmayı planladıklarını anlatan Ör, "4 bin 800 adet planlamıştık, 5 bine çıkarıyoruz. Projelerimiz gerçekleşirse sayıyı 20 bine çıkarıp dağıtımını yapacağız. Yüzde 50'si devlet, yüzde 50'si bizden şekilde dağıtmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ör, son zamanlarda ballarda kalıntı çıkmaya başladığını, üreticilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, sorunlu ürünlerin iade edildiğine dikkati çekti.

Toplantıda, Hendek Belediyesi Tarım İşleri Şube Müdürü Recep Ali Aydın ile eski İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Ata da konuşma yaptı.



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