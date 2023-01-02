SUBÜ'nün yapay zeka projesiyle futbolcuların çevikliğini artırmanın metotları aranacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) hazırlanan ve TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan proje sayesinde yapay zeka kullanılarak futbolcuların çeviklik performansını artıracak metotların bulunması hedefleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Gelen tarafından hazırlanan "Futbolcularda Çeviklik Performansının Tahmini İçin Yapay Zeka Tabanlı Model Geliştirilmesi" projesi, TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında kabul edildi.

Projeyle futbolcuların en önemli yeteneklerinden biri olan çevikliğe etki eden parametrelerin belirlenmesi ve ağırlıklarına göre bu özelliklerin listelenmesi amaçlanıyor. Bu sayede yapay zeka yardımıyla performansı en üst seviyeye taşıyacak metotlar uygulanabilecek.

Projenin detaylarını paylaşan Gelen, çeviklik performansı için önemli olduğu düşünülen yaklaşık 50 parametreyi ölçeceklerini belirtti.

Elde edilen verilerin, yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesinde kullanılacağını aktaran Gelen, "Geliştireceğimiz yapay zeka modeli, futbolcuların çeviklik antrenmanlarını ve antrenman metotlarını optimize etmek için kullanılabilecek. Projenin en önemli özelliği, disiplinlerarası çalışma olması. Bu projeyle, dünyada ve ülkemizde öncelikli alanlar içinde değerlendirilen yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme alanları ile spor bilimleri içinde çeviklik performansına etki eden faktörler gibi farklı alanlar bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Proje araştırmacıları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın ve Sakarya Üniversitesi Adapazarı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Ulaş Yurtsever de yer alıyor.

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurgül Tezcan Kardaş'ın yürütücüsü olduğu "Temel Hareket Becerileri Analizinde Kullanılacak Yapay Zeka Temelli Ölçüm Aracının Geliştirilmesi: Aimove" başlıklı proje de TÜBİTAK 1001 kapsamında kabul edilmişti.

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