Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Yüce'ye, Bölge Müdürü Yücel Velioğlu AA'nın hazırladığı "Karabağ Zaferi" kitabını takdim etti.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Yüce, AA foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yüce, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", çevre-yaşam kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği", Bestami Bodruk'un "Bal festivali" ve Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getiren Yüce, emeği geçenleri tebrik etti.

Yüce, oy verdiği "TOGG'un yolculuğu" fotoğrafına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli gururumuz, ülke mühendislerimizin mucizevi eseri TOGG, yüzde 90'ın üzerinde yerli üretim. Mühendislerimizin üretmesi ve tamamen elektrikli olması bizim için çok önemli. Bu olağanüstü aracımız artık piyasaya giriyor. Bu işi teşvik eden, imkan sağlayan değerli Cumhurbaşkanımızın kıymetini, kadrini ve bu konudaki desteğini hiçbir zaman unutmayacağız. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bunun evvelki versiyonu Devrim'di, şimdi devrin otomobili olarak çıktı. Yani Devrim'i engellediler, yıllar sonra dünyaya meydan okuyan bir lider, reis çıktı ve devrin otomobilini ülkemize kazandırmış oldu."

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