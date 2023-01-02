Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi hastanede öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Yunus Yetim'in (25) kullandığı traktör, Yukarıçalıca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Traktörün altında kalan Yetim, sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetim, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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