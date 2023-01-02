Sakarya'da kardeşi ve yeğenini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde kardeşi ve yeğenini tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Yeni Mahalle'de Ş.A. ile kardeşi Y.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A, tüfekle Y.A. ile kızı Y.A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Ş.A ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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