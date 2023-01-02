Sakarya'da geçen yıl 1 milyon 273 bin kilogram tıbbi atık bertaraf edildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıbbı Atık Sterilizasyon Tesisi'nde 2022 yılında 1 milyon 273 bin kilogram tıbbi atık bertaraf edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın 16 ilçesindeki sağlık kuruluşlarından, lisanslı araçlarla modern taşıma yöntemleri kullanılarak her ay 1025 noktadan 125 ton tıbbi atık toplanıyor.

Toplanan tıbbi atıklar, sterilizasyon tesisinde basınçlı buhara maruz bırakılarak steril ediliyor. Tıbbi atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği, kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor.

Steril edilen atıklar parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel çöp niteliği kazandıktan sonra Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde bertarafı sağlanıyor.

Tıbbi atıkları toplayan araçlar, her tıbbi atık boşaltımı sonrası temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Bu kapsamda tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için 2010 yılında hayata geçirilen tesiste, geçen yıl 1 milyon 273 bin kilogram, bugüne kadar ise toplamda 16 milyon 285 bin 546 kilogram tıbbi atık bertaraf edildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Küresel salgın döneminde tıbbi atık bertarafı önem verilmesi gereken bir konu. Tıbbi atıkların taşıdığı risk, tüm dünyanın maruz kaldığı salgın döneminde çok net bir şekilde anlaşıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak tıbbi atıkların bertarafına ilişkin titiz çalışma yürütüyoruz. İnsan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek, çevreyi korumak için Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'mizde 2022 yılında 1 milyon 273 bin kilogram tıbbi atığı toplayarak bertaraf ettik."

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