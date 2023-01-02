Sakarya'da polis ekipleri geçen yıl suçlulara göz açtırmadı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da polis ekipleri geçen yıl yaptıkları çalışma ve operasyonlarda suçlulara geçit vermedi.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin güvenliğini sağlamak için 2022 yılında da çalışmalarını sürdürdü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geçen yıl, 459 şüpheliye işlem yapıldı.



Şahısların iş yerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 46 milyon 590 bin 440 boş makaron, 11 milyon 551 bin 758 dolu makaron, 19 bin 372 litre karışımlı akaryakıt, 6 bin 405 kilogram açık tütün, 3 bin 461 tütün ürünü, 1067 parça kaçak alkol ürünü, 478 parça kaçak eşya, 279 elektronik sigara ve likidi, 235 gümrük kaçağı teknolojik ürün, 99 tarihi eser, 29 sigara sarma makinesi, 3 gümrük kaçağı araba, 4 bin 350 farklı çaplarda fişek, 168 silah parçası, 57 ruhsatsız tabanca, 44 ruhsatsız av tüfeği, 1 torna tezgahı, 103 bin 750 lira, sahte 1600 dolar ele geçirildi.

- 288 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi

İlçe Emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda da 834 ruhsatsız tabanca,

324 ruhsatsız tüfek, 302 kurusıkı tabanca, 4 bin 380 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 228 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi.

Ayrıca Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından kayıp olarak aranan 288 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.

Fuhuşla mücadele kapsamında 217 kişiye fuhuştan işlem yapıldı, 12 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilirken 26 ikamet ve 10 iş yeri mühürlendi.

- Aranan ve yakalanan şüpheliler

Geçen yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar ve yürütülen çalışmalarda 25 bin 448 şüpheli yakalandı, 1485'i tutuklandı.

Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 815, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 160, 10-15 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48, 15-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 ve 20-25 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalandı.

Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, "hırsızlık" suçundan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.G. ile 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A, "cinsel istismar" suçundan 34 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y, "kasten yaralama" suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.H. ile 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö, "silahlı yağma" suçundan 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B, ilgili birimlere teslim edildi.

Yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan aramalarda da 2 bin 967 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda çeşitli uyuşturucu maddesi, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 481 bin 630 lira, 2 bin 155 avro ve 330 dolar ele geçirildi.





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