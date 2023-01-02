Sakarya'da polis ekipleri geçen yıl suçlulara göz açtırmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da polis ekipleri geçen yıl suçlulara göz açtırmadı

AA

Sakarya'da polis ekipleri geçen yıl suçlulara göz açtırmadı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da polis ekipleri geçen yıl yaptıkları çalışma ve operasyonlarda suçlulara geçit vermedi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin güvenliğini sağlamak için 2022 yılında da çalışmalarını sürdürdü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geçen yıl, 459 şüpheliye işlem yapıldı.

Şahısların iş yerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 46 milyon 590 bin 440 boş makaron, 11 milyon 551 bin 758 dolu makaron, 19 bin 372 litre karışımlı akaryakıt, 6 bin 405 kilogram açık tütün, 3 bin 461 tütün ürünü, 1067 parça kaçak alkol ürünü, 478 parça kaçak eşya, 279 elektronik sigara ve likidi, 235 gümrük kaçağı teknolojik ürün, 99 tarihi eser, 29 sigara sarma makinesi, 3 gümrük kaçağı araba, 4 bin 350 farklı çaplarda fişek, 168 silah parçası, 57 ruhsatsız tabanca, 44 ruhsatsız av tüfeği, 1 torna tezgahı, 103 bin 750 lira, sahte 1600 dolar ele geçirildi.

- 288 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi

İlçe Emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda da 834 ruhsatsız tabanca,
324 ruhsatsız tüfek, 302 kurusıkı tabanca, 4 bin 380 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 228 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi.

Ayrıca Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından kayıp olarak aranan 288 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.

Fuhuşla mücadele kapsamında 217 kişiye fuhuştan işlem yapıldı, 12 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilirken 26 ikamet ve 10 iş yeri mühürlendi.

- Aranan ve yakalanan şüpheliler

Geçen yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar ve yürütülen çalışmalarda 25 bin 448 şüpheli yakalandı, 1485'i tutuklandı.

Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 815, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 160, 10-15 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48, 15-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 ve 20-25 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalandı.

Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, "hırsızlık" suçundan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.G. ile 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A, "cinsel istismar" suçundan 34 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y, "kasten yaralama" suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.H. ile 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö, "silahlı yağma" suçundan 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B, ilgili birimlere teslim edildi.

Yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan aramalarda da 2 bin 967 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda çeşitli uyuşturucu maddesi, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 481 bin 630 lira, 2 bin 155 avro ve 330 dolar ele geçirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da geçen yıl 1 milyon 273 bin kilogram tıbbi atık bertaraf edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da geçen yıl 1 milyon 273 bin kilogram tıbbi ...
Sakarya'da kardeşi ve yeğenini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da kardeşi ve yeğenini tüfekle yaralayan ...
Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da 70 bin 604 evcil hayvan kayıt altına alındı
YEREL HABERLER Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da 70 bin 604 evcil ...
Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi hastanede öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi ...
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AA'nın ...
SUBÜ'nün yapay zeka projesiyle futbolcuların çevikliğini artırmanın metotları aranacak
YEREL HABERLER SUBÜ'nün yapay zeka projesiyle futbolcuların ...
Hendek'te arıcılığın sorunları ve çözüm önerileri toplantıda ele alındı
YEREL HABERLER Hendek'te arıcılığın sorunları ve çözüm önerileri ...
Sakarya'da unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Sakarya'da unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu
Sakarya'da alkollü oğlunun ehliyetine el koyan polislere hakaret eden babaya gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya'da alkollü oğlunun ehliyetine el koyan ...
Sakarya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve parklarda eğlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve ...
Sakarya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 5 kişi ...
Sakarya'da ocakta 8 tiyatro oyunu sahnelenecek
YEREL HABERLER Sakarya'da ocakta 8 tiyatro oyunu sahnelenecek
Sakarya'da çarptığı kamyonun kasasında sürüklenen çekicinin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da çarptığı kamyonun kasasında sürüklenen ...
Bisikletle duvara çarpan Muhammet Enes, hayatını kaybetti/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bisikletle duvara çarpan Muhammet Enes, hayatını ...
Sakarya'da bisikletiyle duvara çarpan çocuk hastanede öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da bisikletiyle duvara çarpan çocuk hastanede ...
(Görüntülü) BİSİKLETLE DUVARA ÇARPAN MUHAMMET ENES, HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİSİKLETLE DUVARA ÇARPAN MUHAMMET ENES, ...
Bisikletle duvara çarpan Muhammet Enes, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bisikletle duvara çarpan Muhammet Enes, hayatını ...
Sakarya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sakarya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet ...
Sakarya'da Mekke'nin fethinin 1392. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Sakarya'da Mekke'nin fethinin 1392. yıl dönümü ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan Sakarya'daki yatırımlara ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan ...
Sakarya Valisi Kaldırım'dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım'dan yeni yıl mesajı
Kamyon, arkadan çarpan kurtarıcı ile 8 kilometre gitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Kamyon, arkadan çarpan kurtarıcı ile 8 kilometre ...
Sakaryaspor, forvet oyuncusu Mehmet Akyüz ile anlaştı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, forvet oyuncusu Mehmet Akyüz ile anlaştı
DP Genel Başkanı Uysal partisinin Sakarya İl Kongresi'nde konuştu:
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Uysal partisinin Sakarya İl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.