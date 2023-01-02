Sakarya itfaiyesi geçen yıl 6 bin 237 olaya müdahale etti

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, geçen yıl 6 bin 237 yangına müdahale ve kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye erleri, 2022 yılında yaşanan tüm olaylarda vatandaşın huzuru ve güvenliği için canla başla mücadele etti.



Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sorumluluk sahasında son 1 yılda 698 bina, 190 iş yeri, 280 araç, 42 ardiye, 44 ahır-samanlık, 66 prefabrik, 81 bahçe, 27 orman, 1004 anız ve 754 hurda, trafo, lastik ve diğer vakalar olmak üzere toplamda 3 bin 186 yangın olayına müdahale etti.

Yangın ihbarları dışında ise 535 trafik kazası, 531 insan kurtarma, bin 737 hayvan kurtarma, 90 intihar, 9 su baskını ve 149 farklı olay olmak üzere toplamda 3 bin 51 kurtarma vakası için operasyon yapıldı.

Ekiplerin 1 yılda toplam 6 bin 237 olaya bizzat müdahale ettiği rapor edildi.

Ayrıca, vakaların yaşandığı olay yerinde yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkan tespitlere göre 384 yangına elektrik kısa devresi, 279 yangına baca, 77 yangına soba ile ocak, 27 yangına akaryakıt ile LPG, 47 yangına sigara, 23 yangına sabotaj ve 3 yangına ise yıldırım düşmesi neden oldu.

Toplamda 1125 yangın vakasında ise vatandaşların ateşi bilinçli şekilde yaktığı belirlendi.

Hazırlanan raporda itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği trafik kazalarında toplamda 48 kişi hayatını kaybetti, 733 kişi ise yaralı olarak araçlardan çıkarıldı.

Verilere göre, Sakarya'da bir yılda yaşanan yangın vakalarında toplamda 10 vatandaş yanarak hayatını kaybetti, aynı olaylarda ise 58 vatandaş yaralı olarak kurtarıldı.

- 308 asılsız ihbar

Öte yandan, Sakarya'da 112 Hattı'nı arayan toplamda 308 kişinin asılsız ihbarda bulunarak devletin birimlerini boş yere harekete geçirdiği belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak oluşturulan cankurtaran timi ise Karadeniz sahillerinde sezon boyunca boğulma tehlikesi geçiren 481 kişiye müdahale etti.

Ekiplerce kurtarılan 455 kişiye 112 ile birlikte ayakta tedavi uyguladı. Bu sayı içinden 26 kişi ise ambulansla hastanelere sevk edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaptığımız tüm çalışmalarda insan hayatı, her zaman birinci önceliğimiz oldu. Sakarya'da her biri özel yeteneklere sahip olan erlerimizden oluşturulduğumuz teşkilatımız, sorumluluk sahasında ve Türkiye genelinde çok başarılı hizmetler ortaya koydu. Her yangında, kurtarma konusunda, sahil güvenlik faaliyetinde ve kayıp vakaların bulunması noktasında yapılan çalışmada bizleri gururlandıran tüm itfaiye erlerimize teşekkür ediyor, olay yerinde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Büyükşehir İtfaiyesi her an hazır kıta sahada."





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