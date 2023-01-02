Adapazarı Belediyesinin "Ada Hayat" projesi uluslararası ödüle layık görüldü

SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen "Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi", International Property Awards'ta (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri)" "Karma Kompleks Mimari Kategorisi"nde Avrupa’nın en iyi projesi ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Yusuf Özden ve Fatih Çelikel ile mimar Ömer Yılmazer Londra'ya giderek "Ada Hayat" projesinin ödülünü aldı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Orhangazi Kültür Merkezi'inde düzenlenen belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa'nın en prestijli gayrimenkul ödüllerinden biri olan Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri’nde, "Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" ile Karma Kompleks Mimari Kategorisi'nde Avrupa’nın en iyi projesi ödülünü İngiltere’de almalarının kendilerini çok memnun ettiğini belirtti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Işıksu, "Şehirde ilklerin kaynağı olacak çalışmalara yine hep birlikte imza attık. 32 proje ile yola çıktık, Aralık meclisimizde de bahsettiğim gibi toplam 61 projeye ulaştık. Ada Hayat ile şehrin kalbi Adapazarı'mız için tarihi bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışma yeni bir çalışma değil, 2 yılı aşkın süredir gecesini gündüzüne katan, uyku uyumayan, ailesinden, eğitim ve sosyal yaşamından hatta ve hatta yeri geldi sağlığından feragat etmeyi göze alan bir ekibin çalışmasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettikleri Türkiye Yüzyılı'nın değeri ölçülemez vizyonuna şehrin kalbi Adapazarı’mızdan en güzel gönül selamını Ada Hayat Projesi ile yolluyoruz." diye konuştu.

Işıksu, kentsel dönüşüm kararlılıklarının da devam edeceğini vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin de kentsel dönüşümdeki ilgili madde konusunda çok gayretli ve istişareli çalışmalar yaptığını ifade eden Işıksu, şunları kaydetti:

"Bizler de Adapazarı’mıza yakışan ve Adapazarı’mızın yarınları için çok önemli bir çalışmayı da böylelikle tamamlamış olduk. İmar Komisyonumuza, oy birliği ile maddenin kabulünü sağlayan meclis üyelerimize ve gece gündüz emek veren çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu çalışma, uzunca bir süre üzerinde titizlikle durduğumuz, SATSO, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası başta olmak üzere ilgili tüm kesimlerle istişarelerimizi yaptığımız, kentsel dönüşüme çok katkı sağlayacağına inandığımız bir çalışma olmuştur. Hayırlı olmasını temenni ediyorum."











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.