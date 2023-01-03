Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA

Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Nakışlar Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 54 AAJ 765 plakalı hafif ticari araç ile 54 ADC 446 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet ikiye bölünürken, hafif ticari araç yaklaşık 200 metre sürüklenerek devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adapazarı Belediyesinin "Ada Hayat" projesi uluslararası ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Adapazarı Belediyesinin "Ada Hayat" projesi ...
Sakarya itfaiyesi geçen yıl 6 bin 237 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Sakarya itfaiyesi geçen yıl 6 bin 237 olaya müdahale ...
Sakarya'da polis ekipleri geçen yıl suçlulara göz açtırmadı
YEREL HABERLER Sakarya'da polis ekipleri geçen yıl suçlulara göz ...
Sakarya'da geçen yıl 1 milyon 273 bin kilogram tıbbi atık bertaraf edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da geçen yıl 1 milyon 273 bin kilogram tıbbi ...
Sakarya'da kardeşi ve yeğenini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da kardeşi ve yeğenini tüfekle yaralayan ...
Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da 70 bin 604 evcil hayvan kayıt altına alındı
YEREL HABERLER Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da 70 bin 604 evcil ...
Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi hastanede öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi ...
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AA'nın ...
SUBÜ'nün yapay zeka projesiyle futbolcuların çevikliğini artırmanın metotları aranacak
YEREL HABERLER SUBÜ'nün yapay zeka projesiyle futbolcuların ...
Hendek'te arıcılığın sorunları ve çözüm önerileri toplantıda ele alındı
YEREL HABERLER Hendek'te arıcılığın sorunları ve çözüm önerileri ...
Sakarya'da unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Sakarya'da unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu
Sakarya'da alkollü oğlunun ehliyetine el koyan polislere hakaret eden babaya gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya'da alkollü oğlunun ehliyetine el koyan ...
Sakarya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve parklarda eğlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve ...
Sakarya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 5 kişi ...
Sakarya'da ocakta 8 tiyatro oyunu sahnelenecek
YEREL HABERLER Sakarya'da ocakta 8 tiyatro oyunu sahnelenecek
Sakarya'da çarptığı kamyonun kasasında sürüklenen çekicinin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da çarptığı kamyonun kasasında sürüklenen ...
Bisikletle duvara çarpan Muhammet Enes, hayatını kaybetti/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bisikletle duvara çarpan Muhammet Enes, hayatını ...
Sakarya'da bisikletiyle duvara çarpan çocuk hastanede öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da bisikletiyle duvara çarpan çocuk hastanede ...
(Görüntülü) BİSİKLETLE DUVARA ÇARPAN MUHAMMET ENES, HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİSİKLETLE DUVARA ÇARPAN MUHAMMET ENES, ...
Bisikletle duvara çarpan Muhammet Enes, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bisikletle duvara çarpan Muhammet Enes, hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.