Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Nakışlar Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 54 AAJ 765 plakalı hafif ticari araç ile 54 ADC 446 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet ikiye bölünürken, hafif ticari araç yaklaşık 200 metre sürüklenerek devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

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