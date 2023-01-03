Ferizli İlçe Nüfus Müdürlüğünde 2022'de 11 bin 356 işlem yapıldı

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SAKARYA (AA) - Ferizli İlçe Nüfus Müdürü İhsan Barut, geçen yıl 11 bin 356 kimlik, ehliyet ve pasaport işlemi yapıldığını bildirdi.

Barut, AA muhabirine, 4 bin 310 kimlik, 3 bin 523 ehliyet ve 3 bin 523 pasaport olmak üzere 11 bin 356 işlem gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklamasının ardından Nüfus Müdürlüğünde yoğunluk yaşandığını aktaran Barut, "Yeni çıkarılacak pasaportlardaki zamlardan dolayı İlçe Nüfus Müdürlüğümüze diğer illerden de büyük talep geldi. Çalışmalarda bizlere destek veren başta Kaymakamımız ve Kaymakamlık personelimiz başta olmak üzere ilçe emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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