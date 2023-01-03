Sakarya'da pazar tezgahı sebebiyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde pazar yerinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

İlçe merkezinde kurulan pazar yerinde "tezgah yeri" sebebiyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Hendek Devlet Hastanesine, ağır yaralanan bir kişiyi de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.





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