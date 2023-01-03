Sakarya'da kadınlar köy yaşam merkezinde bağlama çalmayı öğreniyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski köy okulunda faaliyete geçirilen Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'ne gelen kadınlar, bağlama çalmayı ustasından öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Hacıramazanlar köyündeki eski köy okulu binası, köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

Burada Adapazarı Halk Eğitim Merkezi çatısı altında kadınlara yönelik çeşitli eğitim ve kurslar veriliyor. Merkezin bünyesinde açılan bağlama kursu da kadınlardan ilgi görüyor.

Kursa katılan kadınlar, müzik eğitmeni Muhammet Göksu'dan bağlama eğitimi alıyor. Kursa köylü erkeklerin yanı sıra çocuklar da katılıyor.

- "Çocukluk hayalimdi, fırsat ayağımıza geldi"

Kursiyerlerden Saadet Gökmen, AA muhabirine, kapalı köy okullarının köy yaşam merkezine dönüştürülmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Bağlama çalmanın çocukluk hayali olduğunu aktaran Gökmen, "Yıllardır bağlama çalmak istiyordum, fırsat ayağımıza geldi. Bu hayalimi köyümüze açılan bağlama kursuyla gerçekleştirmiş oldum, çok mutluyum. Ayrıca, diğer faaliyetler de burada devam ediyor. Dikişten sanata kadar eğitimler ayağımıza geldi, bunun için de çok mutluyuz." dedi.

Saz çalma isteğinin merkez sayesinde gerçekleşeceğini belirten İlknur Eker Kahraman da "Şehir merkezine gitme olanağımız olmadığı için köyümüzde açılan kursa daha rahat ulaşıyoruz. Burada saz ve şan eğitimleri alıyoruz. Eğitimden çok memnunuz, hayallerimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Hüma Müslim ise annesiyle kursa gelerek saz çalmayı öğrendiğini söyledi.​​​​​​​

Müzik eğitmeni Göksu da vatandaşların eğitime yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Vatandaşlarımız, köy yaşam merkezlerinde kendilerini birçok alanda geliştiriyor. Bağlama kursumuza 7'den 70'e herkes katılabiliyor. 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi de 60-70 yaşındaki vatandaşlar da katılıyor." ifadesini kullandı.

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