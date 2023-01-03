Sakarya'da müstakil evde çıkan yangında 1 bebek öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti.

Karaköy Mahallesi'nde Tayfur O'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde yaptıkları incelemede, 3-4 aylık olduğu tahmin edilen Koray O'nun cesedine ulaştı. Haberi alan aile yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi.

Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Yangının annenin odada olmadığı sırada çıktığı, yoğun duman ve alevler nedeniyle içeri girilemediği öğrenildi.



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