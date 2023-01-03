Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Toptan ve Perakende Gıda Grubu Temsilcisi 3. Meslek Komitesi, sektör temsilcisi üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

SATSO 3. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Mahmut Kösemusul ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, mesleki sorunlar, çözüm önerileri ve ortak görüşler dile getirildi, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri tarafından bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kösemusul, sektörün sorunlarını istişare etmek adına bir araya geldiklerini belirterek, "Yönetim Kurulu Başkanımız ve Meclis Başkanımız da bizi yalnız bırakmadılar, teşekkür ediyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor ve bir yılı daha geride bırakıyoruz. Umarım ki 2023 yılı bizlere, ailelerimize, çalışanlarımıza ve ticaretimize bereketli olur." ifadesini kullandı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Sakarya'da 330 bin sigortalıdan 260 bininin Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerince istihdam edildiğini belirtti.

Hedeflerinin her zaman üretimi artırmak olduğunu vurgulayan Altuğ, "Üretim artarsa ticaret artar, bereket gelir ve vatandaşların yaşam standardı, istihdamı daima yükselir. Sakarya'yı, Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri yapmak için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan da doğru aksiyonların alınabilmesinin komitelerin gayretine bağlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bizim hareket noktamız üyelerimizdir. Bu doğrultuda ticaret erbabının en önemli temsilcileri olan gıda sektör temsilcilerimizin üyeleri ile iletişimi ve sorunlara hakimiyeti çözüm odaklı hizmet anlayışı için önemlidir."

- SATSO'nun 2023 yılı gelir-gider bütçesi 60,1 milyon lira

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının 2023 yılı gelir-gider bütçesi, 60 milyon 137 bin 10 lira olarak oy çokluğuyla karara bağlandı.

SATSO Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla Meclis Başkanı Erdem Ercan başkanlığında Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.



SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, küresel çaplı problemlere ve ülkede yaşanan sıkıntılara rağmen Sakarya olarak dirençlerinin sağlam olduğunu kanıtladıkları bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 2023'te bu olumsuzlukların bertaraf edilmesiyle ciddi ivme yakalayacaklarına inandığını vurguladı.

Toplantıda 2023 yılı gelir-gider bütçesi, 60 milyon 137 bin 10 lira olarak oy çokluğuyla karara bağlandı.



- Marketlerde haksız rekabete yol açan elektronik cihazların satışı toplantıda ele alındı

SATSO Bilişim/ Telekomünikasyon Grubu Temsilcisi 31. Meslek Komitesi Başkanı İmdat Delican ve komite üyelerinin katılımıyla aylık olağan toplantı gerçekleştirildi.

Zincir marketlerde satılan ve haksız rekabete yol açan elektronik cihazların ele alındığı toplantıda, komite üyeleri, işletmelerin ve ürünlerin garanti ve kalite durumundan haberdar olmayan tüketicilerin zarar görmemesi adına denetimlerin sıklıkla yapılması çağrısında bulundu.

Komitesi adına durum değerlendirmesi yapan SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Behlül Bayrak, zincir marketlerde birçok sektöre ait ürünün aynı anda özgürce satılabildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Son dönemlerde birçok tartışmaya da neden olan zincir marketler, temsil ettiğimiz sektörle de haksız rekabete giriyorlar. Özellikle elektronik ürünler, sınırlı sayıda olmasına rağmen sınırsız sayıda varmış gibi reklam edilerek pazarlanıyor. Tüketiciler, bu marketlerden alışveriş yapmak istediği zaman karşısında elektronik ürün hakkında bilgi sahibi, kendilerini ürünün özelliklerine yönelik bilgilendirecek bir personel de bulamıyor. Bu tür ürünlerin satışında deneyim sahibi ve ürünün özelliklerine hakim, tüketiciye uygun olup olmadığını kavrayabilen tecrübeli personellerin bulunması gerekiyor."



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