Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bisiklet kullanımının yaygınlaşması için çalışmalara devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin dört bir yanına kurulan SAKBİS'lerin, ulaşım ağına büyük katkı sağladığı, bu yıl 42 bin 600 kez kiralama yapılan SAKBİS'lerin toplam kullanım süresinin ise 1,5 milyon dakikayı geçtiği belirtildi.

Sakarya'nın bisiklet yolları, gerçekleştirdiği organizasyonlar, aldığı ödüller sayesinde "Bisiklet Dostu Şehir" unvanını elinde bulundurduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın bisiklete olan sevgisini daha da artırmak adına Başkanımız Ekrem Yüce'nin önderliğinde birçok yeniliği hayata geçirdik. Üç etaptan oluşan bisiklet yolu ağımız; Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayarak, Yazlık Kavşağı, Millet Bahçesi, Aziz Duran Parkı, Vagon Park gibi bölgelerden geçerek Sapanca Gölü kenarından Kocaeli sınırlarına kadar uzanıyor. 1. Etap çalışmaları tamamlanmasıyla şu an için 160 kilometrelik bisiklet yolumuzu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. SAKBİS'ler son 4 yılda Sakarya'da çok sevildi. Vatandaşların her zaman ilgi odağı halinde olduğu bisikletler hem kullanım açısından hem de sağlık açısından da büyük önem taşıyor."

- Büyükşehir Tıp Merkezinde 90 bini aşkın vatandaşa sağlık hizmeti verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezinde, 2022 yılında 90 bin 157 hastanın muayene edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "857 hastanın şehir içi ve şehir dışı hastanelere nakli işlemi yapıldı. Pansuman, enjeksiyon, elektro kalp grafiği, röntgen, psikolojik danışmanlık, ilaç temini ve hasta yatağı gibi farklı başlıklarda çalışmalarımız 2022 yılı raporumuz arasında yer alıyor. Halk sağlığının korunması, toplum bilincinin oluşturulması için konferans düzenledik. 'İlkyardım Hayat Kurtarır' projemizle birçok öğrenciye eğitim sunuldu. 10 Mayıs'ta ikincisi açılan Bebek Bakım ve Sağlık Evleri annelere ve çocuklarına yönelik birçok hizmetin yanında 'Bebek Dostu Belediye' olma hedefiyle birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu politikayı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

- Belediye Başkanı Yüce, uluslararası öğrencilerle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi öğrencilerle bir araya geldi.

Aziz Duran Parkı'nda Sakarya'da eğitim almak için dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerin yer aldığı programa katılan Yüce, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Öğrencilere Sakarya'nın "ikinci evleri" olduğunu belirten Yüce, şunları kaydetti:

"Sakarya, kardeşlik ve hoşgörü ikliminin yaşandığı, çok kültürlü yapısıyla şehirlerin şehridir. Bu şehirde var olan dayanışma ve paylaşma ahlakı, bir arada olma kararlılığı pek çok şehre örnektir. Ben de bu şehrin hizmetkarı olarak, siz değerli misafirlerimizin hizmetindeyim. İlim öğrenmek, bilimsel çalışmalarda bulunmak, çok daha iyi eğitim almak için kilometrelerce uzaklardan geldiniz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Araştırmayı, okumayı, sorgulamayı ve kendinizi geliştirmeyi hiçbir zaman bırakmayın. Çalışmak, süreklilik ve disiplin ister. Sizler belli bir çalışmayla bugün buralardasınız. Başarılarınızı artırarak devam ettireceğinize yürekten inanıyor, hep birinize muvaffakiyetler diliyorum."

Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Sakarya Şube Başkanı Bünyemin Göl de Türkiye'de bulunan 360 bin uluslararası öğrenciden 9 bininin Sakarya'da eğitim gördüğünü belirterek, Yedirenk Derneği olarak din, dil, ırk gözetmeksizin öğrencilerin yanında olmaya çalıştıklarını aktardı.

Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Kadın Kolları Başkanı Yasemin Karataş ise eğitim için Türkiye'ye gelen öğrencilerin, misafir değil ev sahibi gibi hissetmeleri için çalıştıklarını anlattı.

Programa, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.