Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) heyetini ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yüce, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan ile yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkan yardımcılarını konuk etti.

Yüce, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "SATSO ailesiyle güzel bir birlikteliğimiz var, ortak projeler gerçekleştiriyor, geliştiriyoruz. Tüm enerjimizle elimizde bulunan olanakları vatandaşımızın hizmetine sunmanın gayreti içerisindeyiz. Hepimiz Sakarya için varız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her zaman diyaloglarımızı azami düzeyde tutarak şehrimizin kalkınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Altuğ da Sakarya'ya hizmet etmek için tüm gayreti göstereceklerini vurgulayarak, tüm paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini, Başkan Yüce'ye destekleri için bir kez daha teşekkür ettiklerini kaydetti.

Ercan ise ev sahipliği dolayısıyla Yüce'ye teşekkür ederek, Sakarya için çalışmaktan, Sakarya'ya hizmet etmekten mutluluk duyduklarını bildirdi.

- Akzayı Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını yaptı.

Akyazı Belediyesinin yılın ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

12 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesinde belediyenin bir aylık faaliyetlerini içeren video gösterimi gerçekleştirildi.

Soykan, Meclis'te yaptığı konuşmada, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, 2023'te hizmetleri çoğaltarak Akyazılılar için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddeleri oylandı.





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