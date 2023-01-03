Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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