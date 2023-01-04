Dünya ayvayı Türkiye'den yiyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Türkiye, son yıllarda dünya genelinde dikili alanları artan ayvada üretim ve ihracatta liderliği elden bırakmıyor.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, dünya çapında ayva dikili alanlar 5 yılda yüzde 13,6 artarak 2019-2020 döneminde 93 bin 699 hektara ulaştı.

Dünyadaki ayva dikili alanlardan yüzde 55,2 pay alan Çin ilk sırada bulunurken, İran yüzde 7,7 ile ikinci, Türkiye yüzde 7,6 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Dünyadaki ayva ihracatının yüzde 89'u Türkiye, Hollanda, İspanya, Yunanistan ve Avusturya'dan oluşan 5 ülke tarafından yapılıyor. Dünyanın en büyük ayva ihracatçısı konumunda olan Türkiye, bu alanda yüzde 41,4 paya sahip bulunuyor.

Dünya ayva üretimi ve ihracatında lider konumdaki Türkiye'den 2019-2020 sezonunda 13 milyon dolar değerinde 16 bin 333 ton ayva ihracatı yapıldı.

Dünya ayva ihracatında yüzde 24 payla Türkiye'den sonra ikinci sırada yer alan Hollanda, üretim yapmadığı halde Türkiye dahil çeşitli ülkelerden ithal ettiği ayvayı ambalajlayıp cazibe kazandırarak ve pazarlama kanallarını da etkin kullanarak ihraç ediyor. 2019 yılında dünya ayva ihracatından yüzde 6,2 pay alan Avusturya da aynı yolu izliyor.

Dünya ayva ithalatında ise yüzde 19'luk payla Rusya ilk sırada yer alıyor.



- Türkiye'de ayva üretimine yönelik çeşitli destekler sağlandı

Türkiye'de 2019-2020 sezonunda ayva dikili alanlar 71 bin dekar, ortalama ayva verimi ise dekara 2 ton 542 kilogram olarak gerçekleşti. Ayva dikili alanların yüzde 67'si Sakarya, Denizli, Bursa, Isparta, Kahramanmaraş, Çanakkale'den oluşan 6 ilde bulunuyor.

Türkiye'de söz konusu sezonda ayva üretiminin yüzde 80'i Sakarya, Bursa, Denizli, Bilecik, Çanakkale, Isparta ve Amasya'da gerçekleştirildi. Meyve veren ağaç sayısı 3,4 milyon olurken meyve veren ağaç başına düşen en yüksek verim 100 kilogram ile Sakarya'da görüldü.

Ayrıca 2020 yılında Türkiye'de ayva üretimine yönelik toprak analizi, mazot, gübre, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, sertifikalı fidan/fide kullanımı, sertifikalı fidan üretimi alanlarında destek verildi.

- Ayva üretiminin yüzde 60'a yakını Geyve'de yapılıyor

Ülkedeki ayva üretiminin yüzde 60'a yakını Sakarya'nın Geyve ilçesinde gerçekleştiriliyor. Bölgede yetiştirilen ayva, sulu ve sert yapısı ile tadındaki şeker-asit oranındaki denge dolayısıyla tüketici tarafından tercih ediliyor.

Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar, AA muhabirine, Geyve'yi "ayvanın başkenti" ilan ettiklerini söyledi.

İlçede 13 bin dekar ekili alanda 65-70 bin ton civarında ayva rekoltesine ulaştıklarını aktaran Pınar, "İklim şartlarından dolayı ayvamızın aroması çok güzel Bu sayede buradaki ayva daha kaliteli. Geyve ayvası, dünya çapında isim yapmış kaliteli ayvadır. Dünyada Çin, İran ve Fas'ta da ayva üretimi var. Çin'deki ayva üretimi bizden alan olarak çok fazla olmasına rağmen verimde biz birinci sıradayız. İhracatta da onların önündeyiz." diye konuştu.

Pınar, 2 yıldır ayvanın rekoltesinin ve kalitesinin yüksek olduğunu dile getirerek, bu yıl ayvanın kilogramının 3 ila 5 liradan satıldığını kaydetti.

Hasadı tamamlanan ayvanın depolara çekilerek ihracata hazırlandığını anlatan Pınar, "Şu anda ayvaya 9-10 lira arasında fiyat belirlemesi yapılıyor. Çiftçiye 3-4 liraya mal olan ayva, buzhanelere de girdikten sonra 7-7,5 lira civarında maliyeti oluyor." dedi.

Pınar, bölgenin iklim şartlarından ve toprak yapısından bahsederek, "Geyve Boğazı'ndan gelen tatlı bir esinti, Geyve ayvasına ayrı bir aroma vermektedir. Dolayısıyla Geyve'nin ayvası diğer yerde yetişen ayvalara göre çok daha kalitelidir, elma şeklinde yenilebilecek ayvadır. Türkiye dünyada ayva üretiminde birinci sırada, Türkiye'de de Geyve birinci sırada." ifadelerini kullandı.

İhracata daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Pınar, "Biz, 'Rekolte çok olsun.' diyoruz ama asıl maksadımız; rekoltenin çok olması değil, kalitenin yüksek olmasını sağlamak olmalıdır. Paketlemede de eksiklerimiz var. Hollanda, bu sayede dikili ağacı yokken bizden aldığı ayvayla dünyada söz sahibi." değerlendirmesinde bulundu.

Pınar, gelecek dönemde yapılacak çalışmalarla ürünün katma değerinin artırılarak ihracatın daha da yükseltilebileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.