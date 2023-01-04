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Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Koçer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Koçer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Koçer, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Koçer, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" ve spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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