Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Koçer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Koçer, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Koçer, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" ve spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

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