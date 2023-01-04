Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde montaj çalışması yapılacak

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SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ile Sapanca Kavşağı arasında trafik akışının, enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları nedeniyle 5-6 Ocak'ta 00.00-05.00'te kısa aralıklarla kontrollü durdurulacağı bildirildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolun Sakarya ile Sapanca kavşağı arasında enerji nakil havai hatlarının otoyol üzerinden geçişi için TEİAŞ ekiplerince montaj çalışmaları yürütüleceği belirtildi.

Bu gece (salıyı çarşambaya bağlayan gece) 00.00-05.00'te başlayan çalışmaların 5 Ocak'ta (çarşambayı perşembeye bağlayan gece) ve 6 Ocak'ta (perşembeyi cumaya bağlayan gece) aynı saatlerde devam edeceği aktarılan açıklamada, "Söz konusu enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları esnasında, otoyol üzerindeki trafik, iki yönlü olarak 10 dakikalık kontrollü kesintiler halinde trafiğe kapatılacaktır." ifadesine yer verildi.

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