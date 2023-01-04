Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci devre hazırlıklarını 12 Ocak'a kadar Antalya'da sürdürecek.

Antalya'daki ilk çalışmasını dün gerçekleştiren Sakarya temsilcisi, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor.

12 Ocak'a kadar Antalya'da kamp yapacak yeşil-siyahlı ekip, kampın ardından 13 Ocak'ta İzmir'e geçecek.

Ligin ilk yarısını 25 puanla 10. sırada kapatan Sakaryaspor, ikinci devrenin ilk maçında 14 Ocak'ta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.





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